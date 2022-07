Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté le 19 juillet 1.096 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 10.762.532.



Le même jour, 5.217 patients de COVID-19 ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.823.574.



Au cours des 24 dernières heures, aucun décès n’a été déploré. Le nombre de décès est ainsi resté inchangé, au niveau de 43.091.



Au 18 juillet, près de 239,62 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont près de 209,76 millions pour les personnes de 18 ans et plus, près de 19,52 millions pour les 12-17 ans et près de 10,34 milions pour les 5-11 ans.-VNA