Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Quelque 400 coureurs vietnamiens et étrangers ont participé à la course cycliste “Pour une Hanoï plus verte” organisée ce dimanche en l’honneur du 1010e anniversaire de la capitale vietnamienne.



Parmi les 260 coureurs étrangers venus d’une trentaine d’ambassades à Hanoï, 15 sont des ambassadeurs et chargés d’affaires.



L’ambassadeur palestinien au Vietnam, Saadi Salama, a salué l’initiative de l’Union des associations d’amitié du Vietnam, affirmant que cette course visait à inciter les Hanoïens et les étrangers à prendre leur vélo et à protéger l’environnement.



Des vélos ont été offerts à certains élèves démunis mais brilliants de Hanoï. -VOV/VNA