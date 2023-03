Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - Le Comité olympique du Vietnam en coordination avec l'Université d'éducation physique et des sports de Bac Ninh a organisé le 8 mars une course à pied en réponse aux 19e Jeux asiatiques (ASIAD 19).Cette activité sportive a vu la participation de représentants du Conseil olympique d'Asie, du Comité d'organisation de l' ASIAD 19 et de près de 1.500 personnes dont des athlètes, des cadres et des étudiants de l'Université d'éducation physique et des sports de Bac Ninh.Outre la course à pied, les participants se sont renseignés du Mouvement olympique vietnamien et du Mouvement olympique asiatique.Selon Dang Ha Viet, directeur général de l'Administration générale de l'éducation physique et des sports du Vietnam, vice-président du Comité olympique du Vietnam a estimé qu'il s'agissait d'une activité ordinaire des Jeux asiatiques organisée par le Conseil des Jeux asiatiques et la ville hôte de l’événement. L'activité a lieu dans de nombreux pays et territoires dans le but de promouvoir le plus grand événement sportif du continent.ASIAD 19 se dérouleront du 23 septembre au 8 octobre 2023 dans la ville de Hangzhou en Chine avec 40 disciplines avec la participation d'athlètes venus de 45 pays et territoires d'Asie. -VNA