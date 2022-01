Canberra, 27 janvier (VNA) – Le Vietnam a perdu 4-0 contre l'Australie lors des qualifications pour la Coupe du monde le 27 janvier à Melbourne, mettant fin à leurs rêves de gagner un billet pour la finale du Qatar plus tard cette année.

Photo : VNA

Le Vietnam cherchait ses premiers points au troisième tour, tandis que l'Australie avait besoin d'une victoire pour prendre l'une des deux places automatiques au Qatar et éviter les éliminatoires.L'Australie a dominé dès le début du match, et à la 30e minute Jamie Maclaren a ouvert le score, suivi d'un autre but de Rogic.En seconde période, le Vietnam est passé à un style de pressing haut et a pu mettre l'Australie sous pression. Les joueurs en rouge ont eu des occasions, mais elles ont été gâchées et l'Australie a riposté, avec deux autres buts aux 72e et 76e minutes.L'équipe vietnamienne va rentrer à Hanoï pour un match contre la Chine le 1er février.- VNA