Hanoï (VNA) – Environ 20.000 supporters pourront assister au match retour entre le Vietnam et la Chine qui se déroulera le 1er février prochain (1er jour du Nouvel An lunaire du Tigre 2022) au stade de My Dinh, à Hanoï, lors du dernier tour de qualification pour la Coupe du monde 2022 en Asie, a annoncé la Fédération de football du Vietnam (VFF).

Ce sera le 3e match consécutif de l'équipe vietnamienne à domicile au dernier tour de qualification pour la Coupe du monde 2022 en Asie autorisé à être ouvert au public. Auparavant, les matches entre le Vietnam et le Japon et l'Arabie saoudite ont été ouverts à environ 20.000 personnes.

Avant la Chine, l’équipe vietnamienne devra rencontrer le 27 janvier son homologue australienne en Australie.

L’entraineur en chef Park Hang-seo a convoqué cette fois 30 joueurs pour se préparer à ces deux matches importants. Les joueurs devront se réunir le 13 janvier prochain à Hanoï, dans un environnement de «bulle fermée».

L'équipe de l'entraîneur Park Hang-seo n'a marqué à ce jour aucun point.



Le Vietnam, qui participe pour la première fois à un dernier tour de qualification pour la Coupe du monde en Asie, est dans le groupe B avec le Japon, l'Australie, l'Arabie saoudite, la Chine et Oman.- VNA