Cérémonie d'annonce du lancement du système national de facturation électronique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département général des impôts a organisé une cérémonie d'annonce du lancement du système national de facturation électronique, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre des Finances Ho Duc Phoc a déclaré que le système de facturation électronique contribuerait à créer un climat d'affaires équitable, transparent et favorable aux habitants et aux entreprises, ainsi qu'à augmenter la productivité du travail et à mettre en œuvre avec succès la stratégie nationale de transformation numérique.

Le PM Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie. Photo: VNA



En appliquant le portail électronique pour les fournisseurs étrangers percevant des revenus du Vietnam et l'application EtaxMobile, le secteur fiscal a fourni des choix plus optimaux aux contribuables et amélioré l'efficacité de la gestion fiscale pour les activités de commerce électronique, de déclaration et de paiement des impôts par voie électronique.

Ho Duc Phoc a souligné que le succès de la première étape de l'application des fractures électroniques servira de base à l'expansion du programme à l'échelle nationale.

Photo: cafef.vn



Les autorités fiscales ont reçu et traité plus de 58 millions de factures, dont 44 millions ont un code. Afin d'assurer l'efficacité de la deuxième période, le Département général des impôts s'est efforcé d'améliorer les infrastructures pour un déploiement à cet égard dans 57 villes et provinces à partir de ce mois.

Selon l'objectif fixé, d'ici le 30 juin, toutes les entreprises et organisations économiques, ainsi que les ménages et les particuliers en opération commerciale, utiliseront les factures électroniques. -VNA