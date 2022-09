Ha Giang (VNA) - Les autorités de la province de Hà Giang (Nord) ont inauguré le 16 septembre le festival touristique des rizières en terrasse de Hoàng Su Phi 2022.

À cette occasion, les représentants du Département du Patrimoine culturel ont décerné les certificats de reconnaissance du culte de Bàn Vuong, l’ancêtre des Dao, et de la cérémonie de prière pour la moisson de l’ethnie Co Lao, comme étant des patrimoines culturels immatériels nationaux.Le président du comité populaire de la province de Hà Giang, Nguyên Van Son, était présent. «C’est un grand honneur, mais aussi un devoir, pour les populations de Hà Giang, de préserver leurs patrimoines culturels immatériels. Les autorités du district de Hoàng Su Phi doivent s’impliquer activement dans la valorisation de l’identité culturelle des minorités ethniques. Il faut inciter les communautés locales à pratiquer les rituels traditionnels et à concevoir des produits touristiques pour permettre aux populations de tirer profit de la culture locale», a-t-il déclaré.D’ici à la fin septembre, le festival touristique de Hoàng Su Phi prévoit de nombreuses activités intéressantes, comme une Journée culturelle de l’ethnie Mông, un spectacle de voltige en parapente au-dessus des rizières en terrasse, une foire foraine, des compétitions sportives folkloriques et des visites chez les autochtones.D’une superficie de 3.700 hectares et étendues sur le territoire de 24 communes, les rizières en terrasse du district Hoàng Su Phi ont été conçues il y a plusieurs siècles par les agriculteurs issus des ethnies La Chi, Dao et Nung. Les terrasses vertes forment des décors de rêve : sans nul doute les plus beaux paysages que vous contemplerez dans la province de Hà Giang. - VOV/VNA