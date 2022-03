Hanoi (VNA) - La Journée des Startups et de l’Innovation nationale 2022 (Techfest Vietnam 2022) a été inaugurée mardi, 22 mars, en ligne, sur la plateforme Techfest 247. Il s’agit du plus grand événement annuel réservé aux startups vietnamiennes.

Photo : Le journal Quan Doi Nhan Dan.

Techfest 2022 réunit des investisseurs, des décideurs politiques, des fondateurs et des chercheurs vietnamiens et étrangers.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Van Tung, a déclaré que ces deux dernières années, la pandémie de COVID-19 avait eu un impact profond sur tous les aspects de l'économie et de la société, affectant négativement le développement des entreprises et de l'écosystème des startups innovantes. Par conséquent, il faut plus que jamais de la détermination, un consensus et une concentration des ressources pour surmonter ces moments difficiles, a-t-il déclaré.

La pandémie a limité également la capacité d'accéder aux ressources internationales, les interactions et les échanges commerciaux. Cependant, elle fut aussi une force motrice pour l'innovation, la créativité et l'application accrue des sciences, des technologies et de l'innovation, a déclaré Tran Van Tung.

L'année dernière, l'écosystème national des startups innovantes a attiré plus de 1,5 milliard de dollars de capital d'investissement, un record. C'est la preuve la plus claire du potentiel et de la capacité des intellectuels vietnamiens, a déclaré le vice-ministre, ajoutant que cet élan doit être encouragé pour développer une nouvelle vague d'innovation, contribuant à la reprise économique et au développement dans l'ère post-pandémique.

À cette occasion, de nouveaux villages technologiques sont présentés au public. Ils s’échangent sur différents sujets tels que la blockchain, la technologie pharmaceutique, le métavers ou encore la transition numérique. - VNA

