Un programme artistique dans la fête de l'amour de Khau Vai.



Ha Giang - La fête « Le centenaire du marché de l’amour de Khâu Vai » a débuté lundi soir dans la province de Ha Giang (Nord).

Tenu une fois par an, au 27e jour du 3e mois lunaire, le marché de l’amour de Khâu Vai est une fête unique des ethnies minoritaires du plateau calcaire de Dông Van. Il offre un grand nombre de rencontres avec des jeux traditionnels et des programmes culturels, artistiques et gastronomiques intéressants.

Les femmes et hommes de l'ethnie locale revêtent leurs plus beaux costumes traditionnels et se rendent au marché où ils sont libres de rencontrer leurs anciens amours en public.

Ils arrivent au marché ensemble et commencent à rechercher leurs anciens partenaires parmi la foule. Les conjoints légitimes ne se fâchent pas ou ne sont pas jaloux car la rencontre au marché est censée être un moment temporaire dans influence sur leur vie quotidienne ou leur relation.

Selon la légende, un couple était profondément amoureux, mais il leur était interdit d'être ensemble car ils appartenaient à différents groupes ethniques. Un conflit violent et sanglant opposa les deux tribus. Pour l'arrêter, le couple décida de se séparer, le cœur brisé. Ils se promirent de se rencontrer une fois par an sur le marché de la commune de Khau Vai, le 27e jour du 3e mois lunaire.

La fête, vieille d'un siècle, attire des milliers de touristes venus des quatre coins du pays et même de l'étranger. Il vise à préserver les valeurs culturelles des groupes ethniques locaux tout en attirant des visiteurs et en stimulant le développement socio-économique de cette région. -VNA