Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam demande d'appliquer strictement les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a exigé que tous les échelons, les secteurs doivent rehausser le sens des responsabilités et la vigilance pour protéger les succès de la lutte anticoronavirus, vivre en toute sécurité et mettre en œuvre le double objectif de lutter contre l’épidémie et de développer l’économie.



Dans un télégramme de l’Office du gouvernement, le vice-Premier ministre a insisté sur l’évolution complexe du Covid-19 dans le monde, notamment son risque d’un développement fort en hiver.



Le Vietnam a maîtrisé l’épidémie de Covid-19, mais il doit appliquer strictement les mesures de prévention et de contrôle, a-t-il déclaré.



Il faut respecter la déclaration médicale, la mise en quarantaine et le suivi médical à domicile d’au moins 28 jours pour les personnes entrant dans le pays, a-t-il souligné.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé au ministère de la Santé de compléter le système de gestion de la santé pour les personnes entrant dans le pays.



Il a exigé que le ministère de la Santé, les comités populaires de différents échelons demandent à tous les établissements de santé et maisons de retraite d’appliquer strictement les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie.



Le ministère de la Santé, en coordination avec les ministères et secteurs concernés, doivent évaluer et mettre à jour les règles en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie dans les écoles, les établissements d’hébergement, les transports en commun, les usines et les bureaux.



Aucun nouveau cas de Covid-19 n’a été signalé au Vietnam entre 18 heures le 14 octobre et 6 heures le 15 octobre, marquant les 43 jours sans aucune infection dans la communauté,



Selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19, le Vietnam est entré jeudi 15 octobre dans le 43e jour sans contaminations communautaires.



Le bilan national de l’épidémie s’élevait à 1.122 contaminés, parmi lesquels 691 ont contracté le SRAS-CoV-2 au niveau national, avec 551 signalés depuis le 25 juillet, date à laquelle la nouvelle flambée a commencé. Le nombre de guérisons était de 1.029 et il y a eu 35 décès. - VNA