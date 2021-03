Hanoi (VNA) - Le Vietnam a recensé trois cas de Covid-19, dont un importé et deux dans la province de Hai Duong (Nord), au cours des 12 dernières heures jusqu’à 18 heures le 13 mars, selon le ministère de la Santé.

La campagne de vaccination se poursuit et, au total, 5.248 injections ont désormais été administrées au Vietnam, ici dans la province de Hai Duong. Photo : VNA

Ces nouveaux patients ont porté le bilan national de l’épidémie à 2.553, dont 1.594 cas de transmission locale.Le sous-comité de traitement du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a rapporté que 2.086 patients ont été guéris de la maladie et le nombre de décès dus au virus restait à 35. Parmi les patients encore sous traitement, 48 ont été testés négatifs une fois, 48 deux fois et 91 trois fois.Au total, 39.613 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques sont mises en quarantaine, parmi elles 503 dans des hôpitaux, 16.056dans d’autres établissements désignés et 23.054 à domicile.Le pays a déployé le 8 mars le programme national de vaccination qui concerne dans un premier temps les agents de santé chargés de traiter les patients, de prélever des échantillons, de réaliser des tests de dépistage et les membres des groupes de prévention et de contrôle du Covid-19 dans la communauté.Pour vivre en sécurité avec l’épidémie, la population est appelée à suivres les consignes sanitaires dites 5K : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). – VNA