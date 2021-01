Les citoyens rapatriés de l'étranger arrivent sur un site de quarantaine. Photo: VNA

Les trois nouveaux cas sont des citoyens vietnamiens, dont un homme et deux femmes, qui ont été rapatriés du Japon et d’Allemagne. Ils ont été mis en quarantaine dès leur arrivée.L’homme est actuellement soigné au Centre de la santé dans le district de Long Diên dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), tandis que deux femmes est traitées à Hô Chi Minh-Ville.Parmi les cas d’infection, 693 sont d’origine locale, dont 553 depuis le 25 juillet.Le sous-comité des soins médicaux dudit Comité national a rapporté que 1.339 patients ont été déclarés guéris. Le nombre de décès liés à la maladie reste à 35, principalement des personnes âgées atteintes de graves maladies sous-jacentes.Parmi les patients sous traitement à travers le pays, 9 personnes ont été testées négatives au virus une fois, 6 autres deux fois et 5 trois fois.Au total, 19.055 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiquers sont mises en quarantaine, dont 152 dans des hôpitaux, 17.234 dans des établissements désignés par l’État et 1.669 à domicile. – VNA