Le professeur associé et docteur Luong Ngoc Khue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Glen Lau Kee, président de l’US-Asia Institute, a adressé le 14 mai une lettre de remerciement au professeur associé et docteur Luong Ngoc Khue pour avoir participé au séminaire par visioconférence “COVID-19 Lessons Learned : Perspectives from Singapore, South Korea and Vietnam” (Leçons apprises du COVID-19 : Perspectives de Singapour, de République de Corée et du Vietnam).



Cet événement, organisé par l’US-Asia Institute, avait eu lieu le 13 mai avec la participation de spécialistes vietnamiens, sud-coréens, singapouriens et américains.



Le professeur associé et docteur Luong Ngoc Khue, directeur du Département de gestion des consultations et traitements médicaux, également chef adjoint du sous-comité de traitement du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, y avait participé en tant que l’un des trois orateurs principaux.



Lors du séminaire, il avait partagé des informations sur le dépistage des cas positifs au Vietnam, ainsi que des résultats préliminaires du traitement et du contrôle de l’épidémie, des leçons et renseignements tirés du combat contre le COVID-19. Le spécialiste vietnamien avait particulièrement souligné l’importance des efforts du système politique tant au niveau central que local, lesquels avaient aidé le Vietnam à éviter les cas mortels...



Dans sa lettre de remerciement, le président de l’US-Asia Institute a exprimé sa profonde reconnaissance envers le professeur associé et docteur Luong Ngoc Khue pour avoir partagé des leçons précieuses du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19. Il a déclaré souhaiter promouvoir la coopération avec le gouvernement vietnamien dans les temps à venir. -VNA