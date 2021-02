Hanoi (VNA) - Le Vietnam a dénombré quatre nouvelles contaminations d’origine locale par le nouveau coronavirus au cours des 12 dernières heures jusqu’à 6 heures du matin le 7 février, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Quarantaine sanitaire dans la commune de Tan Truong, district de Cam Giang, province de Hai Duong. Photo : VNA

Parmi les nouveaux cas, trois se trouvaient dans la province de Hai Duong (Nord), le plus grand foyer épidémique du pays, et un dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre).Le pays a enregistré jusqu’à présent 1.985 cas d’infection au SRAS-CoV-2, dont 1.095 cas transmis localement.Selon le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19, 1.468 patients se sont rétablis, 35 autres sont décédés des suites de complications liées à la maladie.Parmi les patients encore sous traitement, dix ont été testés négatifs au virus une fois, trois deux fois et deux autres trois fois.Au total, 83.104 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine. –VNA