Mexico (VNA) - Les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’ASEAN au Mexique, y compris l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, ont eu mercredi 13 mai un échange en ligne avec la directrice générale pour l’Asie-Pacific au ministère mexicain des Affaires étrangères Claudia Franco Hijuelos sur la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus en Asie du Sud-Est et au Mexique.

L’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Hoài Duong lors de l’échange en ligne, le 13 mai. Photo : VNA

Ils ont également évoqué la possibilité d’organiser des activités diplomatiques après la levée des mesures de confinement par le Mexique à la fin mai.L’ambassadeur vietnamien Nguyên Hoài Duong a informé les participants des résultats des Sommets spéciaux ASEAN et ASEAN 3 sur la réponse au COVID-19 sous la présidence du Vietnam, président de l’ASEAN 2020, ainsi que la mise à jour de la stiuation du COVID-19 dans le pays et sa devise de «combattre l’épidémie au même titre qu’un ennemi».Il a fait savoir qu’avec un sens élevé de la communauté, l’implication de tout le système politique et la confiance du peuple dans le leadership et la direction du Parti et de l’État, le Vietnam a essentiellement repoussé la pandémie et est devenu un exemple dans la lutte anticoronavirus.Abordant la solide amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Mexique, l’ambassadeur a déclaré que l’Assemblée nationale du Vietnam fera don de 20.000 masques pour aider le peuple mexicain à surmonter la crise du COVID-19.Le diplomate vietnamien a également souligné les actions illégales de la Chine en Mer Orientale ces derniers temps.Hijuelos a affirmé que le Mexique attache une grande importance à ses relations avec l’ASEAN et appréce hautement le rôle central du bloc dans la région.Le Mexique souhaite renforcer la coordination avec l’ASEAN pour faire face à l’évolution complexe de la pandémie, a-t-elle déclaré.La responsable a également exprimé son désir de promouvoir la solidarité et la collaboration entre le Mexique et les États membres de l’ASEAN dans tous les domaines, de la diplomatie et de l’économie-commerce aux échanges culturels.Elle a remercié l’Assemblée nationale du Vietnam d’avoir montré une solidarité et une amitié fidèles avec le peuple mexicain en cette période difficile et à l’occasion de la célébration du 45e anniversaire des relations diplomatiques (19 mai 1975). – VNA