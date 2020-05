Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais lancera une nouvelle application de téléphonie mobile pour faciliter le traçage des contacts lorsque les magasins sont autorisés à rouvrir avec l’assouplissement des mesures de confinement liées au COVID-19.

Le porte-parole adjoint du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Natapanu Nopakun, fait le point de la situation du nouveau coronavirus dans le pays. Source : Facebook

Le lancement de l’application mobile appelée «Thai Chana» s’insère dans le cadre des récents efforts déployés par le gouvernement thaïlandais pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Le porte-parole du Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), Taweesin Visanuyothin, a déclaré jeudi 14 mai que les propriétaires de magasins effectueront leur enregistrement en ligne pour un code QR qui sera placé devant leur magasin.

Les clients utiliseront leur téléphone mobile pour scanner le code lorsqu’ils entrent et sortent des lieux.

Le Docteur Taweesin Visanuyothin a déclaré que l’application Thai Chana desservira 70 à 80% des personnes en fonction du nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles, qui représentent 70 à 80% de la population thaïlandaise.

Les jeunes enfants et les personnes âgées qui n’utilisent pas de téléphones mobiles pourront effectuer un enregistrement manuel, a-t-il fait savoir.



L’application devrait faciliter les efforts du gouvernement de tracer rapidement les personnes infectées et celles en contact étroit avec elles. Son efficacité aboutira à la réouverture des entreprises et des activités, a-t-il déclaré.

La Thaïlande a signalé vendredi 15 mai sept nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 3.025, dont 56 décès. – VNA