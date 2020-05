Hanoi (VNA) - Le Vietnam n’a enregistré aucun nouveau cas d’infection au nouveau coronavirus le 11 mai, qui est également le 25e jour consécutif sans nouvelle contamination dans la communauté, tandis que 86% des patients se sont rétablis, a fait savoir lundi 11 mai au soir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Une agente de santé surveille la température corporelle des personnes entrant à l’Hôpital Bach Mai à Hanoi via un scanner thermique le 11 mai. Photo: VNA

Parmi les 288 cas confirmés à ce jour, 148 sont importés et ont été mis en quarantaine à leur arrivée dans le pays, et les 140 autres ont contracté le virus dans la communauté.Le jour même, huit patients traités à l’Hôpital national des maladies tropicales n°2 de Hanoi ont été déclarés guéris, portant le total à 249 guérisons dans le pays.Sur les 39 patients restants encore sous traitement, huit ont été testés négatifs une fois tandis que 11 autres négatifs au moins deux fois, a indiqué le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Actuellement, 25.361 personnes sont placées en quarantaine, dont 373 dans les hôpitaux, 11.181 dans d’autres centres de quarantaine et le reste à domicile. - VNA