Hanoi (VNA) - Le Vietnam a dénombré 16 cas de Covid-19 dans la communauté au cours des 12 dernières heures jusqu’à 18h00 le 7 février, portant le bilan national à 2001, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Des agents sanitaires travaillent sur des échantillons pour le dépistage du Covid-19. Photo : VNA

Tous les nouveaux cas ont été enregistrés dans la province de Hai Duong, le plus grand foyer épidémique du pays.Sur ce total, 1.111 sont d’origine locale, dont 418 infections dans la communauté depuis que l’épidémie a de nouveau éclaté le 27 janvier dans les provinces de Hai Duong et Quang Ninh (Nord).Le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a rapporté que quatre patients se sont rétablis dimanche 7 février, portant le nombre total de guérisons à 1.472. Le nombre de décès liés à la maladie est resté à 35.Parmi les patients sous traitement dans des établissements médicaux, 17 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, six autres deux fois et deux autres encore trois fois.Au total, 83.104 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine, dont 759 dans des hôpitaux, 24.098 dans des établissements désignés par l’État et 58.247 à domicile. – VNA