Réunion virtuelle entre le Front de la Patrie du Vietnam et le Front lao d'édification nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une réunion virtuelle entre le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le Front lao d'édification nationale (FLEN) a eu lieu mardi 26 avril en vue de discuter de la coopération bilatérale en 2022.

La réunion a été coprésidée par les vice-présidents des Comités centraux du FPV, Phung Khanh Tai, et du FLEN, Chanpheng Southivong.

Phung Khanh Tai a proposé que les deux parties collaborent pour organiser cette année des activités de célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et du 45e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération. Il a également suggéré de renforcer les échanges entre les peuples des deux pays, de poursuivre la mise en oeuvre du protocole d'accord de la conférence des présidents des Fronts du Cambodge, du Laos et du Vietnam...

Le vice-président du Comité central du FPV, Phung Khanh Tai, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA



De son côté, le vice-président du Comité central du FLEN, Chanpheng Southivong, a déclaré souhaiter que les deux parties continuent à mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés, à coopérer pour le succès des visites des dirigeants des Fronts des deux pays…

Les deux organisations devraient se coordonner plus étroitement dans l’organisation des activités marquant "l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos", a-t-il dit.

Il a exprimé sa conviction que dans les temps à venir, la coopération entre les deux organisations serait développée de manière encore plus profonde, efficace et substantielle. -VNA