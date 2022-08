Forum de coopération du tourisme vietnamien 2022, le 9 août à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le Forum de coopération du tourisme vietnamien 2022, intitulé "Croissance du tourisme international et reprise complète du tourisme vietnamien", se tient les 8 et 9 août à Hô Chi Minh-Ville.



Co-organisés par l’Association vietnamienne du tourisme (AVT), celle de Hô-Chi-Minh-Ville (HTA) et l'Administration nationale du tourisme, cet événement a pour objectif de soutenir les entreprises dans la mise en œuvre efficace des programmes de coopération ainsi que de discuter des solutions spécifiques pour attirer plus de visiteurs étrangers au Vietnam, pour reprendre rapidement et développer l'industrie touristique du Vietnam.



C'est la première fois que se tient l'événement de coopération du tourisme vietnamien, sous forme d’une activité commerciale, c’est une opportunité pour les entreprises touristiques de se rencontrer directement, de se connecter, d’échanger, de présenter et de promouvoir leurs produits et services touristiques. De plus, il aidera également les localités et leurs partenaires à négocier et à développer de nouveaux produits touristiques attractifs, en garantissant des critères de sécurité.



Pendant ces deux jours, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme offre une bonne occasion à l’AVT et aux dirigeants de villes et provinces (Hô Chi Minh-Ville, Khanh Hoà, Binh Thuân, Bà Ria - Vung Tàu, Lâm Dông, Tây Ninh, Dông Thap, Cân Tho, An Giang et Kiên Giang) de se rencontrer et de discuter sur la relance et le développement du tourisme dans le pays. De nombreuses activités importantes sont organisées à cette occasion comme les colloques "Tendances de la transformation numérique dans le secteur du tourisme international après la pandémie de COVID-19 : situations et solutions" et "Solutions pour relancer et développer le tourisme international au Vietnam". Est aussi organisé le Forum national des voyagistes 2022, avec le séminaire "Formation des ressources humaines aux standards internationaux pour l'hôtellerie haut de gamme dans une nouvelle phase" et un diner de gala pour élargir les connexions entre les entreprises, les agences de gestion et les centres de promotion touristique.



Le forum de coopération devrait être un bon début pour développer une relation étroite entre les localités, les entreprises touristiques, les hôtels, les compagnies de transport. Ce forum souhaite aussi faire émerger de nouveaux services touristiques à l'échelle nationale dans le but d'attirer les touristes internationaux après la pandémie de COVID-19. Cet événement vise à mettre en lumière des solutions spécifiques et efficaces pour relancer le tourisme de Hô Chi Minh-Ville en particulier et l'industrie du tourisme au Vietnam en général.



Une tendance inévitable

S'exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de l'événement, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a suggéré que chaque localité doit avoir un produit touristique unique pour le développement global du tourisme du pays. En même temps, il est nécessaire de développer les cartes numériques touristiques, de former des ressources humaines, d’améliorer le rôle des localités et des agences étatiques de gestion et de valoriser la force communautaire pour élaborer des produits touristiques.



Toujours selon le ministre Nguyên Van Hùng, la reprise du secteur nécessite la participation et la coopération efficace entre les associations touristiques, les localités et les entreprises. En particulier, les entreprises touristiques doivent avoir une connexion étroite entre elles, sur un pied d’égalité, de coopération et de bénéfice mutuel pour un développement durable. "Je crois que ce forum de liaison contribuera à accélérer l'industrie du tourisme à se développer de manière plus verte, plus durable et mieux connectée", a insisté Nguyên Van Hùng.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, s’exprime lors du forum. Photo : CVN



Pour sa part, s'exprimant lors de l'événement, la vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Thi Thang, a déclaré que 2022 a une importance particulière dans la mise en œuvre du programme de relance socio-économique après 2 ans de lourdes pertes dues à la pandémie de COVID-19. Hô Chi Minh-Ville concentre toutes ses ressources et ses efforts pour la relance économique, assurant un taux de croissance du PIBR d'environ 8 à 8,5 % par an. Le tourisme est un secteur important de l'économie de Hô Chi Minh-Ville. Plus précisément, au cours des sept premiers mois de 2022, l'industrie touristique de cette localité a connu une croissance très encourageante en recevant environ 13 millions de touristes nationaux et plus de 765.000 touristes étrangers. Les recettes touristiques totales sont estimées à 60.379 milliards de dôngs, soit en hausse de 58% par rapport à la même période en 2021. Ce chiffre représente 75,5% du plan annuel 2022.



Selon Mme Thang, les clés du forum de coopération du tourisme vietnamien 2022 sont le "Forum national du voyage 2022" et le séminaire "Formation des ressources humaines aux normes internationales pour les hôtels haut de gamme dans une nouvelle phase". À travers ces deux activités, Hô Chi Minh-Ville espère trouver des solutions pour attirer les touristes étrangers et vietnamiens.



"La reprise de l'industrie touristique doit inclure le marché touristique international, pas seulement le marché intérieur. Cependant, le nombre de visiteurs étrangers à Hô Chi Minh-Ville en particulier et au Vietnam en général est encore très modeste par rapport à celui d’avant la pandémie de COVID-19", a souligné Mme Thang.



Un rôle important du tourisme international



S'exprimant lors du forum international des voyagistes 2022, intitulé "Solutions pour relancer et développer le secteur du tourisme international au Vietnam", le président de l'Association vietnamienne du tourisme, Vu Thê Binh, a souligné que le tourisme international joue un rôle très important pour attirer des investissements étrangers et des revenus supplémentaires. De plus, le développement du tourisme international contribue également à renforcer et à développer les relations économiques avec les pays du monde entier. Bien que le nombre de touristes étrangers soit inférieur à celui des touristes nationaux, ils représentent la majorité des revenus de l'industrie sans fumée du pays. Par conséquent, la reprise et le développement du tourisme international au Vietnam n’est pas seulement un besoin urgent pour plus de 40.000 entreprises et plus de deux millions de travailleurs du secteur, mais aussi un besoin urgent de millions de personnes et de dizaines de milliers d'établissements de services à travers le pays.



"C'est pourquoi le forum d'aujourd'hui doit mettre l’accent deux sujets principaux : échange sur les tendances du développement du tourisme international après la pandémie de COVID-19 ; et les problèmes spécifiques qui doivent être résolus pour une reprise rapide et durable du tourisme international. Les entreprises doivent coopérer et créer des liens pour construire une chaîne de produits touristiques uniques et différents afin de contribuer à faire du Vietnam une destination attrayante pour les touristes internationaux et aussi pour les Vietnamiens", a souligné le président Vu Thê Binh.



Pour sa part, la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a fait cinq suggestions : promouvoir les activités touristiques, toutes les branches et ministères doivent réellement créer des conditions favorables au développement du tourisme à travers des mécanismes et politiques spécifiques et pratiques; les localités doivent se concentrer sur la recherche pour améliorer la qualité et la diversification des produits touristiques basés sur l'exploitation des atouts spécifiques de chaque localité; poursuivre une coopération régionale et interrégionale efficace sur la base de l'exploitation des atouts de chaque région; promouvoir la transformation numérique dans la promotion du tourisme; et aider les entreprises et les employés de l'industrie du tourisme dans les difficultés rencontrées.



D'un point de vue commercial, Vo Anh Tài, directeur général adjoint du groupe Saigontourist a estimé que si le secteur du tourisme international ne repart pas à la hausse, le secteur touristique vietnamien ne trouvera pas de reprise réelle. Si le tourisme vietnamien n'est pas relancé, alors l'économie vietnamienne ne le sera pas non plus. À cette occasion, M. Tài a également suggéré que, pendant les six derniers mois de l’année, l'industrie du tourisme devrait diversifier les programmes et événements et promouvoir les produits et les marques touristiques de notre pays sur d'autres marchés potentiels comme les États-Unis, l'Inde, l'Australie ou l'ASEAN...



Dans le cadre de l'événement, les services et branches touristiques des provinces et des villes, les associations, les entreprises touristiques auront l’occasion de se rencontrer et de promouvoir des produits et services touristiques auprès des participants du forum. Pendant les deux jours de l'événement, les voyagistes et les agences de voyages nationales ont également lancé de nombreux programmes promotionnels avec des remises importantes allant jusqu'à 60% lors de l'achat de circuits, de services d'hébergement. Parmi eux, Saigontourist a lancé plusieurs programmes promotionnels très attractifs dans les domaines des services d'hébergement, de la cuisine, banquet des mariages et séminaires ou conférences... avec une remise allant jusqu'à 60% jusqu’au 30 septembre. L’agence touristique TST applique également une réduction à ses clients entre 200.000 et 300.000 dôngs de moins que le prix d'origine. 