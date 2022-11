Le séminaire a reçu un bon nombre de recommandations d'experts et de scientifiques. Photo: nhandan.vn



Hanoï (VNA) - Un séminaire international sur le thème "Promotion de la coopération entre instituts, universités et entreprises dans la commercialisation des résultats de recherche, des biens intellectuels: expérience internationale et recommandations pour le Vietnam", a eu lieu le 1er novembre à Hanoï.

Lors de l’événement, le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, a déclaré que la promotion de la coopération entre instituts, universités et entreprises était une tâche fondamentale et une percée stratégique dans le développement du marché national des sciences et technologies.

Il a souligné la nécessité de se concentrer sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet pilote sur des politiques visant à stimuler la commercialisation, l’application rapide dans la production et les affaires des résultats de recherche et des biens intellectuels générés grâce au budget de l'État.

Partageant cette opinion, Pham Duc Nghiem, directeur adjoint de l’agence nationale pour l'entreprenariat technologique et la commercialisation au développement, a indiqué que les entreprises étaient autorisées à utiliser le Fonds de développement scientifique et technologique des entreprises conformément aux pratiques commerciales.

Elles peuvent augmenter le budget que l'État accorde à la commercialisation des résultats de la recherche et des biens intellectuels, et créer un mécanisme pour la fondation et le développement d'entreprises dans les instituts de recherche et universités, a-t-il ajouté.

Le séminaire a été organisé par le ministère des Sciences et technologies et l'ambassade d'Australie au Vietnam. -VNA