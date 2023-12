La coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, des sciences et des technologies se développe de manière croissante. Photo: vietnam-briefing.com



Hanoï (VNA) - La 4e réunion du Comité de coopération dans l'éducation, les sciences et les technologies entre le Vietnam et la Russie s'est tenue le 1er décembre à Hanoï.



Lors de cette réunion, Tran Hong Thai, vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, a souligné que la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, des sciences et des technologies se développait de manière croissante, en parallèle avec le développement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

En novembre 2014, les deux gouvernements ont signé un accord de partenariat stratégique dans ces domaines. En 2024, les deux pays prévoient de célébrer le 10e anniversaire de la signature de cet accord de coopération important.



Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de la situation de coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'éducation et de la formation, ainsi que des orientations futures.

De son côté, Mogilievskyi Konstantin Ilitch, vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, a déclaré que la Russie s’intéressait à l’intensification de la coopération scientifique et éducative entre les deux pays. Selon lui, la Russie accorde au Vietnam 1.000 bourses par an pour soutenir la formation des ressources humaines et présente une initiative sur la création d’une alliance pour l'ingénierie et les technologies de l'information. -VNA