Signature de l'accord de coopération entre l'Union des femmes du Vietnam et l’Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement pour la période 2022-2027. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Une délégation de l'Union des femmes du Vietnam, conduite par sa présidente Ha Thi Nga, effectue du 25 au 28 juillet une visite de travail au Cambodge.

Le 25 janvier, l’Union des femmes du Vietnam et l’Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement ont conjointement organisé à Phnom Penh une cérémonie en l’honneur du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge et de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022.

La cérémonie a eu lieu en présence de la présidente de l’Union des femmes du Vietnam, Ha Thi Nga, et de Men Sam An, vice-Première ministre cambodgienne, ministre des Relations avec le Parlement et de l’Inspection, présidente de l’Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement.

À cette occasion, l’Union des femmes du Vietnam et l’Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement ont signé un accord de coopération pour 2022-2027. Les deux parties et la société INTRACO ont signé un accord sur l’octroi de cuisinières et purificateurs d'eau.-VNA