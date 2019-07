Hanoi, 3 juillet (VNA) - Movitel, la marque de Viettel au Mozambique, a récemment été sélectionnée par la Banque mondiale en tant que partenaire du projet d’amélioration de la qualité de vie et de l’accès des pauvres dans les zones rurales et isolées du Mozambique aux assistances financières.

Le projet de la Banque mondiale d’une valeur totale de 35 millions dollars est divisé en 6 petits projets réalisés dans 6 zones. Movitel participera aux 3 petits projets avec un investissement total de 20,5 millions de dollars.À partir de juillet 2019, Movitel commence à mettre en œuvre une partie du projet de la Banque mondiale dans la province mozambicaine de Nampula, pour une valeur totale de 6,4 millions de dollars. Ce projet, réalisé dans les trois prochaines années, fournira des services de transfert et de retrait d’argent à 100.000 ménages pauvres à Nampula, d’une somme de transfert mensuel de plus d’un million de dollars.Nampula est un centre d’affaires du Nord du Mozambique, également connu sous le nom de « capitale du Nord », avec une superficie de 79.010 km² et une population de plus de 4 millions d’habitants. À côté de la province de Nampula, Movitel continuera également de distribuer des subventions de la Banque mondiale aux ménages pauvres dans d’autres localités telles que Cabo, Niassa, Tete et Manica.Le directeur général de Viettel Global, Dô Manh Hung, a déclaré que Movitel était sélectionné pour déployer un grand projet de la Banque mondiale au Mozambique, grâce à sa couverture étendue et à ses infrastructures exceptionnelles. Il s’agit également la seule entreprise au Mozambique à offrir des solutions techniques les plus complètes visant à appuyer le retrait de l’argent des habitants résidant dans la région sans onde téléphonique à utiliser des cartes magnétiques. - NDEL/VNA