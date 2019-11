Le ministre cambodgien de l’Intérieur, Sar Kheng, prend la parole lors de la réunion technique à Siem Reap. Photo: www.phnompenhpost.com



Phnom Penh (VNA) – Une réunion entre le Cambodge, le Laos et le Myanmar, au niveau de ministres de l’Intérieur, a eu lieu au Cambodge, pour discuter des moyens visant à renforcer la protection des travailleurs migrants de chaque pays.

S'exprimant à l’issue de la réunion technique à Siem Reap (Cambodge), le ministre cambodgien de l’Intérieur, Sar Kheng, a déclaré qu'après cette deuxième série de discussions pour échanger des idées et des expériences, les trois pays soulèveraient le problème avec la Thaïlande, qui accueillait le plus grand nombre de travailleurs migrants dans la région.

Sar Kheng a souligné que les citoyens d’un pays avaient le droit de trouver un emploi à l'étranger et que leur gouvernement avait l'obligation de les protéger par le biais d'une coopération avec les pays d'accueil.

Le Cambodge, le Laos et le Myanmar unissent leurs efforts pour mettre en commun leurs idées avant de consulter la Thaïlande, a-t-il indiqué, ajoutant que les trois pays devaient coopérer avec la Thaïlande pour résoudre toute une série de problèmes, dont ceux liés aux travailleurs dans le secteur de la pêche.

Kristin Parco, cheffe de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Cambodge, a déclaré que la réunion trilatérale était vitale pour ces trois pays d'origine des travailleurs migrants et la résolution de nombreux problèmes.

Ceux-ci incluent le trafic d’êtres humains et les défis auxquels font face les travailleurs de l'industrie de la pêche, entre autres, a-t-elle ajouté, soulignant que l'OIM poursuivrait ses efforts pour faciliter le dialogue entre les parties concernées.

Dans le cadre du 31e Sommet de l'ASEAN à Manille, aux Philippines, le 14 novembre 2017, les dirigeants des pays de l’ASEAN ont signé le consensus de l'ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants, qui vise à faire en sorte que ceux-ci jouissent de leurs droits et intérêts fondamentaux, de soutiens sociaux et d'un traitement humanitaire. Ceci reflète les efforts de l’ASEAN pour construire une communauté qui s’oriente vers l’homme et le place au centre. -VNA