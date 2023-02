Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, chef de la permanence du Comité national de pilotage du traitement des conséquences des bombes, des mines et des produits chimiques toxiques après la guerre au Vietnam (Comité de pilotage 701), a eu le 27 février à Hanoï une séance de travail avec l’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper, sur la coopération dans ce domaine.



Depuis 2013, les États-Unis ont aidé le Vietnam à accéder à de nouvelles méthodes de gestion et technologies pour faire face aux conséquences des bombes et des mines. Au cours des 10 dernières années, le Vietnam a mené des opérations de déminage sur une superficie de près de 500.000 hectares. En tant que coprésident du Groupe de partenariat pour l'action contre les mines, les États-Unis ont activement oeuvré et appelé la communauté internationale, les pays et les organisations, à s'unir pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences des bombes et des mines.



Le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a émis le souhait que les États-Unis continuent de fournir un financement à long terme au Vietnam, contribuant à l’aider à accélérer le traitement des conséquences des bombes, des mines et des engins explosifs laissés par la guerre, libérant les terres polluées, apportant plus de moyens de subsistance au peuple.



Il a souligné que le Vietnam continuerait à créer des conditions favorables et à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires américains pour rendre efficaces les activités de coopération entre les deux parties et atteindre les objectifs fixés.



En ce qui concerne les orientations de la coopération dans la période 2023 – 2028, il a suggéré que la partie américaine continue de mettre en œuvre les engagements de soutien, notamment en accélérant l'achèvement de la construction du terrain d'entraînement selon les Normes internationales de l'action contre les mines (NILAM) et en soutenant les activités de recherche pour le développement.



De son côté, l’ambassadeur Marc E.Knapper a reconnu les réalisations du Vietnam dans le traitement des conséquences des bombes, des mines et des engins explosifs laissés par la guerre, à travers des activités avec le soutien des États-Unis.



Les deux parties ont convenu d'élaborer un plan de coopération pour traiter les conséquences des bombes et des mines pour la période 2023-2028 et un plan annuel pour les activités de coopération et de soutien au Vietnam. Dans le même temps, les deux parties édifient un mécanisme de coopération stable, à long terme et systématique. Le Vietnam souhaite que les États-Unis accordent la priorité au financement direct des partenaires vietnamiens et des organisations internationales prestigieuses au Vietnam, élargissent la portée du soutien à d'autres zones contaminées par des mines et des explosifs en dehors des provinces du Centre, s'efforçant de 2023 à 2028 d'atteindre l'objectif de dépolluer environ 350.000 hectares de terres contaminées.-VNA