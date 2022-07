Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des six premiers mois de l'année, l’économie nationale a continué de se redresser, l'inflation restait inférieure à l'objectif mais a eu tendance à augmenter rapidement, a annoncé le gouverneur adjoint permanent de la Banque d'État, Dao Minh Tu.

« La reprise économique est due à la vaste couverture vaccinale qui aide à ouvrir la porte et à reprendre des activités économiques. La croissance du PIB connaît une hausse de 6,42%. », a-t-il estimé lors d’une réunion du Conseil national de consultation de politiques financières et monétaires au troisième trimestre de 2022, tenue le 12 juillet à Hanoï, sous l’égide du vice-Premier ministre Le Minh Khai.

Par rapport à la même période de 2021, l'Indice des prix à la consommation moyen au premier semestre a augmenté de 2,44%, une augmentation relativement faible par rapport à la même période des années précédentes. Cependant, l'inflation a tendance à augmenter rapidement et devrait dépasser 4 % en glissement annuel au second semestre.

La Banque d'État a mené une politique monétaire active et flexible, étroitement coordonnée avec la politique budgétaire et d'autres politiques macroéconomiques pour soutenir la reprise économique, notamment la stabilité du marché monétaire face aux évolutions compliquées de l'économie mondiale et aux tensions géopolitiques, la maîtrise de l'inflation, à la fourniture suffisante de capitaux pour la reprise et le développement économiques. Il faut contrôler l'inflation, fournir suffisamment de fonds pour la reprise économique.La Banque d'État du Vietnam maintient les taux d'intérêt inchangés, créant les conditions permettant aux établissements de crédit d'accéder aux capitaux de la Banque d'État à un faible coût, de stabiliser les taux d'intérêt, d'aider les clients à reprendre la production et les affaires.

Concernant les solutions d’assistance aux personnes touchées par l'épidémie de COVID-19, Dao Minh Tu a précisé qu’au 31 mars, la Banque d'État avait déboursé 4.787 milliards de dongs en faveur de la Banque des politiques sociales pour que la banque soutienne 1,2 million de travailleurs.

La Banque des politiques sociales a décaissé 9.014 milliards de dongs dans les programmes de crédit, conformément à la résolution n° 11/NQ-CP, dont l’assistance à l’emploi, l’achat d’ordinateurs pour les études en ligne, l’achat et la location de maisons, l’assistance aux écoles maternelles et primaires touchées par l’épidémie de COVID-19.

En outre, la Banque d'État a renforcé le développement d'un système de paiement sans espèces et la transformation numérique des activités bancaires ; ordonné aux établissements de crédit d'améliorer activement la qualité des actifs et de gérer les créances douteuses. - VNA