Hanoï (VNA) - Dans le contexte de flambée des prix des carburants, de répercussions du conflit russo-ukrainien et de politique chinoise du ”zéro COVID-19”, l’objectif du Vietnam de maîtriser l’inflation sous la barre des 4% en 2022 s’avèrera difficile à atteindre.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2022 s’est chiffrée à 5,03% et l’inflation a été maîtrisée. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,1%. De janvier à avril, le nombre d’entreprises nouvellement créées a été de 49.591 - un chiffre jamais atteint au cours des quatre premiers mois d’une année. Et le montant d’investissement direct étranger réalisé est estimé à 5,92 milliards d’USD, soit la valeur la plus élevée des quatre premiers mois de l’année depuis 2018.

L'économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 6-6,5% cette année.Photo : VNA/CVN

Cependant, il sera difficile de limiter l’inflation sous les 4% en 2022, un objectif fixé par le grouvernement en octobre 2021, a mis en garde le Docteur Trân Toàn Thang, responsable du Centre national d’information et de prévision socio-économique (NCIF), relevant du ministère du Plan et de l’Investissement. “Les pressions inflationnistes s’accentueront et se poursuivront en raison de l’envolée des prix de l’énergie, des vivres et denrées alimentaires, de la menace d’une rupture continue de la chaîne d’appro-visionnement mondiale”, a-t-il expliqué. Et de poursuivre : “Les politiques de soutien telles que la réduction des taxes feront rebondir les prix et l’apparition éventuelle de nouveaux variants du coronavirus pourraient venir exacerber le déséquilibre entre l’offre et la demande et pousser les prix à la hausse”.

L’économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 6-6,5% cette année, mais il sera difficile de maintenir l’objectif de 4% d’inflation, a aussi averti Tô Trung Thành, chef du Service de gestion scientifique de l’Université nationale d’économie. À son avis, la hausse des prix de l’essence est directement imputable au conflit russo-ukrainien. En conséquence, il ne s’attend pas à ce que l’inflation cette année soit contenue à 4% ou moins. Néanmoins, il a remarqué que l’inflation était sous contrôle et que la reprise économique restait l’aspect le plus important. ”Il faut accorder la priorité à la croissance et le gouvernement devrait chercher à stimuler la demande globale pour assurer la reprise. À plus long terme, nous avons recommandé des politiques budgétaires anticycliques, une surveillance étroite des dépenses publiques, le détournement des flux de crédit vers le secteur manufacturier et la répression des marchés spéculatifs pour atténuer le risque d’inflation”, a fait remarquer M. Thành.



Atténuer les impacts négatifs



L’an dernier, l’inflation a été maîtrisée à 1,84%. Cependant, une forte baisse de la croissance économique pourrait placer le Vietnam dans une position difficile et il devra alors injecter plus d’argent pour relancer son économie. Les risques d’inflation seraient alors plus importants.



Selon les calculs du gouvernement, la valeur réelle estimée du paquet prélevé sur le budget d’État pour la relance et le développement socio-économique est de près de 347.000 milliards de dôngs, soit environ 4,28% du PIB. Le gouvernement a élaboré des mesures pour contrôler les risques éventuels, notamment l’augmentation des pressions inflationnistes en 2022 et 2023.



Lorsque l’économie se redressera progressivement et la pandémie ne sera plus une grande menace, la demande et le pouvoir d’achat augmenteront à nouveau. En conséquence, les prix seront également poussés à la hausse si l’offre ne se redresse pas à temps, en particulier lorsque la crise de la chaîne d’approvisionnement montrera des signes de prolongation cette année.



Le gouvernement a ordonné aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre de manière synchrone des mesures de stabilisation des prix afin de limiter les impacts négatifs sur le développement socio-économique. Les politiques et mesures financières et monétaires promulguées en temps opportun ont considérablement réduit la pression sur les prix : stabilisation des taux d’intérêt des prêts bancaires ; réduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains groupes de biens et services de 10% à 8% à partir depuis le 1er février 2022 ; réduction de 50% de la taxe sur la protection de l’environnement pour les carburants du 1er janvier au 31 décembre ; diminution de 37 redevances et charges au cours du 1er semestre. De plus, la gestion des prix des carburants suit de près les mouvements des cours mondiaux. Les localités renforcent la gestion des prix et de nombreuses entreprises participent activement au programme de stabilisation des prix.

Les localités renforcent la gestion des prix et de nombreuses entreprises participent activement au programme de stabilisation des prix. Photo : VNA/CVN

Les institutions bancaires restent optimistes



Les organisations internationales font de nombreuses prévisions optimistes au regard de l’économie vietnamienne. La Banque asiatique de dévelop-pement prévoit une croissance économique de 6,5% cette année et 6,7% pour 2023. La Banque mondiale table sur 5,3% en 2022, puis se stabilisera autour de 6,5% l’an prochain.



Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, a indiqué que si la pandémie de COVID-19 était maîtrisée, elle n’avait pas pris fin. à cela s’ajoutent les incertitudes sur la situation économique et politique internationale. Cela nécessite que les prévisions sur les perspectives macroéconomiques soient mises à jour sur la base d’une analyse scientifique, approfondie et multidimensionnelle.



Dans son rapport “Vietnam at a glance” (Le Vietnam en bref) récemment publié, la banque HSBC prévoit que le pays pour-rait faire face à une inflation de 3,7% en 2022. Selon elle, en avril dernier, l’inflation n’a été que de 0,2% sur un mois, et de 2,6% en glissement annuel, toujours dans les attentes du marché. Ledit rapport montre également que le pays bénéficie clairement de la stratégie de réouverture. Avec la réouverture complète des frontières le 15 mars, le tourisme national devrait reprendre des couleurs. Le pays a accueilli plus de 100.000 touristes en avril, soit trois fois plus qu’en mars.



Le FMI prévoit une croissance économique du Vietnam en 2022 de 6% et de 7,2% en 2023, lorsque l’économie se normalisera. Il qualifie d’“approprié” le programme de soutien du gouvernement. Grâce à une campagne de vaccination impressionnante et à des politiques de soutien à la croissance, l’économie vietnamienne se remet d’une grave crise sanitaire. -CVN/VNA