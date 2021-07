Consultation pré-vaccinale. Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - La vaccination contre le COVID-19 pour 2021-2022 est la plus grande campagne de vaccination dans l'histoire du Vietnam, a déclaré le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long lors de la réunion sur la mise en oeuvre de la campagne de vaccination contre le COVID-19 tenue le 2 juillet.

Il a demandé à tous les établissements de santé dans l'ensemble du pays d'exécuter la consultation pré-vaccinale et la catégorisation des personnes âgées de 18 ans ou plus qui prévoient de se faire vacciner.

Le ministre Nguyen Thanh Long a également insisté sur la consigne de ne perdre aucune dose de vaccin et de garantir la sécurité.

L'organisation de la campagne de vaccination à l'échelle nationale nécessite une mise en œuvre plus efficace et rapide.



Dans cette campagne, les injections seront effectuées dans 19.000 points. Le Vietnam s'est fixé comme objectif d'atteindre une immunité collective d'ici fin 2021 et début 2022. -VNA