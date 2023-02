La consule générale des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville, Susan Burns. Photo: Tuoitre

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - "L'économie vietnamienne est très attractive aux yeux des investisseurs américains", a déclaré la consule générale des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville, Susan Burns, lors d’une récente conférence de presse.

Selon Mme Burns, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les États-Unis se développe et joue un rôle important.



En 2022, les États-Unis ont été le premier marché d'exportation à dépasser le cap des 100 milliards de dollars et sont actuellement le plus grand marché à l'export du Vietnam, qui est aussi un marché très prometteur pour les produits américains.



Concernant les perspectives du commerce et de l'investissement en 2023 face aux défis mondiaux tels que l'inflation et la guerre en Ukraine, Mme Burns a déclaré: "La communauté des affaires américaine est toujours intéressée à investir au Vietnam. Je ne vois pas d'inquiétudes à long terme."



"Lorsque des entreprises américaines expriment leur désir de venir au Vietnam, nous leur assurons toujours qu'il s'agit d'un marché en pleine croissance, a-t-elle souligné. Parmi les produits américains que les consommateurs vietnamiens aiment le plus, il y a les myrtilles et les cerises".



Selon Mme Burns, "2023 pourrait être une année difficile, mais à long terme, les perspectives de l'économie vietnamienne sont très prometteuses".



Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, en 2022, le commerce de marchandises des États-Unis avec le Vietnam s'est chiffré à 11,3 milliards de dollars d'exportations et 127,5 milliards de dollars d'importations, avec un excédent commercial en faveur du Vietnam.



En 2023, le Vietnam et les États-Unis célébreront les 10 ans de leur partenariat intégral, ce qui devrait être une année marquante dans les relations bilatérales, avec de nombreuses visites de haut niveau, à commencer par celle de la représentante en chef du commerce américain Katherine Tai.



La consule générale Susan Burns a affirmé que "pour Washington, la relation avec le Vietnam est essentiellement un partenariat stratégique". Elle a espéré que les deux pays pourront cette année porter leurs relations à une nouvelle hauteur. -CPV/VNA