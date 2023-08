Port de Tan Cang - Cat Lai, l'un des deux "ports verts" de Saigon Newport Corporation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le développement portuaire durable, vert et intelligent devient une tendance incontournable. Pour atteindre cet objectif, l'industrie portuaire du pays, dans la région du Sud-Est en particulier, s'efforce de mettre en œuvre plusieurs solutions pratiques.



Un séminaire consacré aux ressources humaines au service du développement portuaire durable vient d’être organisé par l’ASEAN Ports Association (APA – Association des ports de l’ASEAN), la Vietnam Seaports Association (VPA – Association vietnamienne des ports maritimes), et Saigon Newport Corporation (SNP). Plusieurs spécialistes y ont affirmé que les ports maritimes devaient attacher de l’importance au développement d'un écosystème de l'industrie maritime durable et respectueux de l'environnement.



Selon Tran Thi Tu Anh, cheffe adjointe du bureau des sciences, des technologies et de l'environnement (Administration maritime du Vietnam), il faut minimiser les effets négatifs des activités portuaires sur l’environnement. Par conséquent, les opérateurs des terminaux portuaires, dont ceux dans la région du Sud-Est, doivent s'assurer que les processus de développement, de construction et d'expansion sont soigneusement planifiés et gérés, en respectant les réglementations sur les réductions d'émissions, pour minimiser la pollution.

Le port international de Tan Cang - Cai Mep (TCIT) a reçu un prix pour "port vert" en 2020. Photo : qdnd.vn



De son côté, le colonel Bui Van Quy, directeur général adjoint de la SNP, président de l'APA, a déclaré que l'industrie maritime et la filière portuaire doivent être développée dans une direction plus verte et plus intelligente, en promouvant les ports intelligents, les navires intelligents, les services logistiques intelligents, les technologies vertes et le développement des ressources humaines professionnelles.



S’agissant des ressources humaines, Nguyen Xuan Ky, secrétaire général de l'APA, directeur général du port international de Cai Mep, a insisté sur la nécessité d'avoir des stratégies raisonnables de formation, d'encouragement et de développement des ressources humaines pour construire des ports verts et intelligents au service du développement durable.



En effet, les ressources humaines, notamment celles de qualité, constituent un enjeu urgent pour le développement de ports intelligents et durables. A Ho Chi Minh-Ville, SNP est pionnière dans la mise en place de nombreuses mesures de renforcement des ressources humaines et de fidélisation des salariés, notamment l’organisation de formations professionnelles…



Par ailleurs, pour construire des ports verts et intelligents, il est nécessaire de passer à l'utilisation d'énergies propres et renouvelables et d'appliquer les technologies de l'information, a estimé Duong Thanh Khang, directeur général adjoint de la société par actions du port général de Thi Vai, avant de souligner l’importance d'avoir des ressources humaines de qualité capables de s'adapter à l'ère numérique.-VNA