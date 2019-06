Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh (droite) et le ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire, Marcel Amon Tanoh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) –Le Vietnam prend en haute considération la consolidation et le développement des relations d’amitié et de coopération avec la Côte d’Ivoire, - son deuxième partenaire important en Afrique, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Le dirigeant vietnamien s’est entretenu le 18 juin à Hanoï avec le ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire, Marcel Amon Tanoh, en première visite officielle au Vietnam.

Marcel Amon Tanoh a félicité le Vietnam pour être élu membre non permanent du Conseil de la sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021.

Les deux parties ont convenu des mesures précises pour exploiter au maximum les avantages de chaque pays respectif, renforcer l’échange de délégations de tous niveaux et promouvoir les mesures d’encouragement de l’investissement afin de créer une percée dans la coopération économique. Le commerce bilatéral a continuellement augmenté ces cinq dernières années, pour atteindre près d’un milliard de dollars en 2018.

La Côte d’Ivoire souhaite être soutenu par le Vietnam dans l’agriculture, les télécommunications, l’éducation, la formation… et salue les entreprises vietnamiennes venues y investir, a déclaré Marcel Amon Tanoh.

Pham Binh Minh a remercié le gouvernement de Côte d’Ivoire pour créer les meilleures conditions à la communauté des Vietnamiens dans ce pays.

Les deux parties ont décidé d’effectuer bientôt des négociations et de signer des documents juridiques au service des activités des entreprises des deux pays comme l’Accord cadre de la coopération, l’Accord commercial, l’Accord de non double taxation…

Elles ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, affirmé soutenir le règlement des différends par des mesures pacifiques dans le respect du droit international. Elles se sont engagées à coordonner lors des forums multilatéraux, au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie. -VNA