Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : baoquocte.vn



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a rencontré le 9 janvier à New York des dirigeants et chefs de la diplomatie de plusieurs pays participant au débat ministériel du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème « Maintien de la paix et de la sécurité internationales : respect de la Charte des Nations Unies ».

Lors de sa rencontre avec le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, Pham Binh Minh a proposé que le Vietnam et l’Estonie renforcent leurs relations dans le commerce et l’investissement, et que les deux pays collaborent dans le travail au sein du Conseil de sécurité, car l’Estonie est également membre non permanent de cet organe onusien pour le mandat 2020-2021.

Le ministre estonien a déclaré son soutien pour les priorités du Vietnam au Conseil de sécurité. Il a affirmé la volonté de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’agriculture et les technologies numériques, avant d’exprimer son soutien à une ratification rapide par le Parlement européen de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

Le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó, a émis le souhait d’intensifier la coopération multiforme entre son pays et le Vietnam. Il a appelé à accélérer les projets mis en œuvre par la Hongrie au Vietnam, dont un centre de la culture hongroise et l’hôpital d’oncologie de Can Tho.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations entre le Vietnam et la Hongrie depuis l’établissement du partenariat intégral en 2018. Il a souligné que les deux pays devraient collaborer pour organiser avec succès les célébrations des 70 ans de leurs relations diplomatiques.

Michelle Müntefering, ministre adjointe aux Affaires étrangères du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, a déclaré souhaiter renforcer la coopération avec le Vietnam au sein des forums régionaux et internationaux. Elle a discuté avec Pham Binh Minh des mesures propres à développer les relations économiques entre l’Allemagne et le Vietnam. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté de navigation en Mer Orientale.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, et le vice-Premier ministre Pham Binh Minh ont recherché des mesures pour intensifier la coopération entre leurs pays au sein des Nations Unies, ainsi que les relations bilatérales dans l’agriculture, la pêche, les technologies et le tourisme. Ils ont convenu d’étudier la possibilité d’organiser des négociations d’un accord-cadre pour la coopération bilatérale.

Pham Binh Minh a transmis à son interlocuteur l’invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à effectuer une visite au Vietnam. L’invitation a été acceptée. -VNA