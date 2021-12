Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le taux des femmes participant au travail social au Vietnam est de plus de 70%, figurant parmi les plus élevés au monde.La compréhension des femmes et des filles augmente. Le taux des femmes à l’âge scolaire fréquentant l'école est supérieur que celui des hommes. Le taux des femmes parlementaires de la 15e Assemblée nationale a atteint 30,26 %, le plus élevé depuis la 5e Assemblée nationale.À Hanoï, le secteur du travail, des invalides et affaires sociales a collaboré avec des agences et des unités fonctionnelles pour créer près de 2.000 modèles et adresses d’assistance aux femmes et enfants victimes de violence.Cependant, à l'heure actuelle, le Vietnam est encore confronté à de nombreuses difficultés et défis pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment la violence sexiste persistante. La dernière enquête nationale sur les violences faites aux femmes montre que plus de 60 % des femmes mariées ont subi des violences physiques et psychologiques.En particulier, les préjugés et la discrimination sexuelle existent encore dans une partie de la population. La majorité des filles sont victimes de violences et d'abus et les femmes ont plus de mal à accéder à des opportunités de travail que les hommes.Le représentant par intérim de l'Organisation internationale du travail (OIT) au Vietnam, Nguyen Hong Ha, a déclaré qu'en 2021, en raison de l'impact du COVID-19, les travailleuses vietnamiennes seraient plus touchées en termes d'emploi que les travailleurs masculins.To Hoang Anh, de la Chambre de conseil et de soutien de gens, a déclaré qu'afin de réduire la violence domestique, l'in égalité des sexes , outre la prise de parole et les actions des femmes , les hommes ne peuvent pas être laissées de côté, ils peuvent commencer par de petites choses, comme faire le ménage, s'occuper des enfants...Le coordinateur résident par intérim des Nations Unies au Vietnam Kidong Park a recommandé que le Vietnam renforçait la communication pour sensibiliser la société à l'égalité des sexes.Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Thi Ha, a précisé que la communication sur l'égalité des sexes était menée par toutes les secteurs, agences et unités fonctionnelles, ajoutant que les parties doivent se coordonner pour mettre en œuvre efficacement le «Programme de prévention et de résilience aux violences basées sur le genre pour la période 2021-2025" et les politiques prioritaires pour les femmes enceintes, les femmes infectées par le COVID-19,… - VNA