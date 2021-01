Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La séance d’ouverture du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a eu lieu mardi matin au Centre national des conférences à Hanoï.

Au 22 janvier 2021, le 13e Congrès national du Parti avait reçu 215 messages de félicitations en provenance de 105 Partis, quatre organisations régionales et internationales, 76 organisations d'amitié, 15 missions diplomatiques et 15 individus de 79 pays. Il s’agit d’une illustration vivante des relations de plus en plus approfondies entre le PCV et les Partis politiques, les organisations et les amis internationaux.

Au nom du présidium du 13e Congrès national du PCV, la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan a remercié les Partis politiques, les organisations et les amis internationaux pour leurs sentiments, leur coopération, leur intérêt, leur soutien et leurs aides précieuses accordés au PCV et au peuple vietnamien. Elle a souligné la volonté du Vietnam de poursuivre le renforcement des relations d'amitié et de coopération avec les pays, les Partis politiques, les organisations et amis internationaux, contribuant à la paix, à l'indépendance nationale, à la démocratie et aux progrès sociaux dans le monde.

Lors du Congrès, Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, a présenté un rapport sur la direction du Comité central du Parti du 12e mandat.

Selon ce rapport, la situation régionale et internationale avait évolué de manière rapide et complexe lors du dernier mandat. Dans le pays, le Renouveau avait été renforcé. Dans ce contexte, le Comité central du Parti a exhorté tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée à faire des efforts pour accomplir les objectifs fixés par le 12e Congrès national et obtenir des résultats importants.

Le Comité central avait promulgué plusieurs résolutions stratégiques sur le développement socio-économique du pays. Il a accordé une attention particulière à certaines questions importantes concernant la défense, la sécurité, les affaires étrangères, la souveraineté territoriale, l'intégration internationale, etc.

S’agissant de l'édification du Parti et du système politique, le Comité central avait publié plusieurs résolutions, règlements, réglementations et conclusions pour renforcer l'édification du Parti tant sur le plan politique, idéologique, moral, organisationnel, notamment la Résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat, afin de renforcer l'édification et le réajustement du Parti.

Devant les évolutions complexes et imprévisibles des intempéries et des maladies, notamment de la pandémie de COVID-19, le Bureau politique et le Secrétariat avaient pris en temps opportun des solutions concrètes et efficaces pour valoriser la force de tout le système politique, de tout le peuple et de toute l'armée dans la prévention et la lutte contre les intempéries et l'épidémie, tout en garantissant la croissance économique. Les résultats obtenus avaient contribué à augmenter la confiance de la population envers le Parti, l'État, ainsi que la position du Vietnam sur la scène internationale.

Mardi après-midi, les délégués discutent des documents du Congrès. -VNA