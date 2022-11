Congrès d’ORL et d’audiologie franco-vietnamien 2022, les 1er et 2 novembre à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Une centaine de médecins et d'experts vietnamiens et français se réunissent les 1er et 2 novembre à Hanoï pour participer au Congrès d’oto-rhino-laryngologie et d’audiologie franco-vietnamien 2022.



Ces dernières années, le domaine de l’oto-rhino-laryngologie (ORL) au Vietnam a connu un changement remarquable. En effet, de nombreuses techniques innovantes et avancées ont été déployées et appliquées efficacement.

Cependant, de nombreuses nouvelles maladies liées à l’ORL ont également été découvertes et nécessitent des schémas thérapeutiques plus complexes. Par conséquent, l’équipe médicale doit régulièrement améliorer son expertise pour renforcer sa capacité professionnelle en soins de santé.

Prenant la parole à l’ouverture, le Pr-Dr Lê Ngoc Thành, recteur de l’Université de médecine et de pharmacie (Université nationale de Hanoï), a souligné que ce congrès était une bonne occasion pour les experts, médecins et infirmiers des deux pays d’échanger et de mettre à jour les connaissances professionnelles et les nouvelles techniques, en plus de partager les résultats de la recherche scientifique ainsi que les expériences en pratique clinique.

"L’événement contribue également au développement de l’ORL en particulier et de la médecine en général", a-t-il insisté.

D’après le Professeur Alexis Bozorg Grayeli, chef du Service de l’ORL au Centre hospitalier universitaire de Dijon (France), ce colloque vise à encourager les échanges entre les praticiens français et vietnamiens dans le domaine de l’ORL et d’audiologie.

"Nous espérons que cet échange pourra enrichir les connaissances des deux communautés françaises et vietnamiennes afin de multiplier les projets", a-t-il exprimé. Avant de souligner : "Le renforcement de la formation sur place reste l’objectif principal du projet de coopération bilatérale dans les temps à venir".

Lors des trois séances de travail pendant deux jours, les experts vietnamiens et français devraient procéder ainsi aux discussions des questions concernant la surdité brusque ; le bilan clinique et complémentaire d’un patient vertigineux ; l’implantation cochléaire, l’otite externe ainsi que l’état actuel de la chimiothérapie et de l’immunothérapie dans le traitement des cancers l’ORL, notamment.

En particulier, le Dr Nguyên Tuyêt Xuong, président de l’Association d’audiologie du Vietnam, devrait y présenter son bilan des dix ans d’implantation cochléaire de l’Hôpital national de pédiatrie.

France : berceau de formation

Remise de cadeaux aux experts français, lors du Congrès d’ORL et d’audiologie franco-vietnamien. Photo : CVN



Ayant étudié et pratiqué en France, le Pr-Dr Lê Ngoc Thành a déclaré que la France était le berceau de formation de la première génération de médecins hautement qualifiés du Vietnam, dont notamment de nombreux médecins spécialisés en ORL.

"J’ai vraiment beaucoup de chance d’avoir rencontré des experts et médecins de premier rang, d’avoir eu accès aux connaissances et techniques médicales les plus avancées. Cela m’a beaucoup aidé dans mon travail actuel", a-t-il partagé.

"Nous aimerions maintenir un lien entre la France et le Vietnam pour continuer à organiser d’autres événements afin d’échanger et de mettre à jour notre domaine à l’avenir", a-t-il conclu.

Pour sa part, le Professeur Patrice Trân Ba Huy, président de la deuxième division (chirurgie et spécialités chirurgicales) de l’Académie nationale de médecine de la France et Professeur d'Oto-Rhino-Laryngologie - Université Paris 7, a souhaité une coopération entre les établissements sanitaires au Vietnam et l'Université de médecine et de pharmacie de France dans un proche avenir. - CVN/VNA