L'accusé Trân Duc Thach. Photo: Bao Nghê An



Hanoï (VNA) – Le Haut Tribunal populaire de Hanoï a confirmé la peine de 12 ans de prison prononcée en première instance par le Tribunal populaire de la province de Nghe An contre Tran Duc Thach pour « activités visant à renverser le pouvoir populaire ».

Il est en outre puni de la résidence surveillée pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement ferme.

Trân Duc Thach, âgé de 69 ans et domicilié dans la commune de Diên Tân, district de Diên Châu, province de Nghê An (Centre), est accusé d’avoir participé à la fondation et au activités de l’organisation Fraternité pour la Démocratie, dont les autres protagonistes Nguyên Van Dài, Pham Van Trôi, Nguyên Trung Tôn et Nguyên Bac Truyên avaient été poursuivis en justice pour « activités visant à renverser le pouvoir populaire ».

Malgré son engagement écrit à renoncer à cette organisation, il avait poursuivi ses activités contre le pouvoir populaire en rédigeant et diffusant des informations inventées en vue de dénaturer des événements politiques, économiques et sociales, de porter atteinte à la réputation des dirigeants du Parti et de l’Etat sur la page Facebook Trân Duc Thach.



En 2020, le Tribunal populaire de la province de Nghê An (Centre) avait condamné en première instance Trân Duc Thach à 12 ans de prison pour activités visant à renverser le pouvoir populaire. – VNA