Les conférenciers à l'exposition « 50 ans de conservation et de développement des valeurs de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel ». Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence a eu lieu le 12 septembre à Hanoï afin de dresser le bilan des 50 ans de conservation et de développement des valeurs de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel.

Présent à cette conférence, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a adressé les remerciements du gouvernement aux générations des cadres et employés de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel pour leurs contributions à l’enrichissement des documents sur le grand leader, ainsi qu’à la promotion des valeurs de sa pensée et de sa morale.

La zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel, où le grand leader vietnamien vécut depuis 1954 jusqu’à son décès en 1969, a été classé site national spécial. Près de 1.500 des quelque 4.000 documents et objets de la zone sont actuellement exposés au public.

Selon son directeur Nguyen Van Cong, depuis 1970, la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel a accueilli plus de 80 millions de personnes, dont des visiteurs étrangers en provenance de plus de 160 pays et territoires. Depuis janvier à août 2019, elle a accueilli plus de 2 millions de visiteurs.

Les organisateurs de la conférence ont reçu une quarantaine d’interventions de cadres et anciens cadres de la zone commémorative et du Musée Ho Chi Minh, lesquelles portent sur différents aspects de l’exposition de documents et objets, la collection et la conservation des documents et objets, les solutions pour conserver et développer les valeurs de la zone en cette nouvelle conjoncture…

Après la conférence, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et les conférenciers ont assisté au vernissage d’une exposition sur les « 50 ans de conservation et de développement des valeurs de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel » sur la Route Xoài (Mangue).

Cette exposition présente 200 photos sur la période où le Président Ho Chi Minh vécut dans la zone, ainsi que sa conservation depuis 1969. -VNA