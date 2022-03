Le président Nguyen Xuan Phuc lors de la conférence. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a présidé le 17 mars à Ho Chi Minh-Ville une conférence nationale intitulée “Nouveaux enjeux, percées dans l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam pour 2030, orientations pour 2045”.



Cette conférence a été organisée par le Comité de pilotage de l’élaboration du projet “Stratégie pour édifier et perfectionner l'État de droit socialiste du Vietnam pour 2030, orientations pour 2045”. Il s'agit de la 3e conférence nationale du Comité de pilotage, après deux événements à Hanoï et à Da Nang.



Le président Nguyen Xuan Phuc, également chef du Comité de pilotage, a affirmé que les résultats de ces trois conférences nationales revêtaient des significations particulièrement importantes avec une énorme quantité d'informations très précieuses pour sélectionner et inclure dans le contenu du projet et du projet de résolution à soumettre au Comité central.



Le président a souligné l'objectif de perfectionner d’ici 2045, le modèle général de l’État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple, dirigé par le Parti.Il a déclaré espérer que les experts et les scientifiques continueraient à apporter des idées profondes, spécifiques et détaillées, aidant le Comité de pilotage à finaliser le projet pour soumission au Comité central en octobre 2022.-VNA