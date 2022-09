Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence nationale en ligne sur le décaissement . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi matin 26 septembre une conférence nationale en ligne réunissant 63 villes et provinces sur l'accélération du décaissement des investissements publics et la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux.

Selon le Premier ministre, le décaissement est l'une des solutions pour promouvoir la croissance et réaliser les objectifs de développement socio-économique, surtout en cette période difficile.

''Le retard dans le décaissement des investissements publics est aussi une de nos faiblesses depuis le début de l'année", a reconnu le chef du gouvernement. Malgré l'organisation de nombreuses conférences, la promulgation des résolutions et des directives sur ce sujet, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée, a-t-il ajouté.

Ainsi, lors de cette conférence, le Premier ministre a demandé de clarifier les causes et de définir clairement les responsabilités des parties impliquées dans le retard du décaissement des investissements publics dans les localités et les secteurs.

Enfin, le Premier ministre a appelé les délégués de proposer des solution pour accélérer le décaissement ; donner franchement des suggestions sur les solutions pour régler les problèmes heurtés par le gouvernement ainsi que des ministères, des branches et des localités pour accélérer le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des programmes nationaux cibles.-VNA