La Conférence nationale sur la Résolution du 8e Plénum du Parti est organisés en ligne et en présentiel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une conférence nationale a débuté lundi matin 4 décembre en présentiel et en ligne dans le but d’étudier et de vulgariser les contenus de la Résolution du 8e Plénum du Parti communiste du Vietnam (13e mandat).

Cet événement voit la participation du président Vo Van Thuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, de la permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti Truong Thi Mai ainsi que plus d’un million de membres du Parti dans l’ensemble du pays.

Les participants écoutent présenter les sujets portant sur les questions centrales et les nouveaux points de la Résolution du 8e Plénum du Parti visant à élever la prise de conscience et la responsabilité des Comités du Parti, des organisations du Parti, des cadres et des membres du Parti dans la mise en œuvre des tâches, conformément à la Résolution du 8e Plénum du Parti.

Le président Vo Van Thuong présente le sujet : "Continuer à promouvoir la tradition et la force d'une grande unité nationale, édifier le pays pour qu'il soit de plus en plus prospère et heureux". Le Premier ministre Pham Minh Chinh fait un exposé sur le thème : "Continuer à réformer et à améliorer la qualité des politiques sociales pour répondre aux exigences de la cause de l'édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période".

Dans l’après-midi, Phan Van Giang, membre du Bureau Politique, vice-secrétaire du Commission militaire centrale, ministre de la Défense parlera de la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation et Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti fera un exposé sur la poursuite d'édification et de valorisation du rôle des intellectuels pour répondre aux exigences du développement rapide et durable du pays dans la nouvelle période. -VNA