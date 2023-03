Conférence nationale en ligne du tourisme en 2023. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce mercredi matin la conférence nationale en ligne du tourisme en 2023 pour "Accélérer la relance – Promouvoir le développement".

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Pham Minh Chinh a précisé qu'il s'agissait de la troisième conférence nationale sur le développement du tourisme afin de mettre en œuvre la Résolution n° 08-NQ/TW du Bureau Politique, datée du 16 janvier 2017, sur le développement du tourisme pour en faire un secteur économique de pointe.

Le secteur du tourisme a connu deux années difficiles, subissant de lourds dégâts dus à l'épidémie de COVID-19. Le Parti, l'État et le gouvernement ont promulgué de nombreuses politiques et ont pris des mesures de soutien opportunes pour réduire les difficultés et les dommages aux entreprises et aux employés.

Grâce aux bonnes décisions et aux efforts de tout le système politique, de tous les échelons, secteurs, localités, entreprises et populations, l'épidémie de COVID-19 a été maîtrisée. Le 15 mars 2022, le gouvernement a décidé de rouvrir complètement les activités touristiques, de lever complètement les restrictions d'entrée et d'accueillir les visiteurs internationaux. Ce fut un tournant important pour la reprise socio-économique.

Avec de grands efforts du secteur touristique, sous la direction du Parti, la gestion et l'administration de l'État, la participation de l'ensemble du système politique, le soutien de la communauté des entreprises et de la population, en 2022, le marché touristique national a été progressivement restauré.



Selon le Premier ministre, cette année et les années suivantes, les barrières à l'entrée et à la sortie dues au COVID-19 seront supprimées, ce qui créera des opportunités mais aussi de nombreuses difficultés, défis et concurrence entre le Vietnam et les autres marchés touristiques.



Le Premier ministre a donc demandé aux ministères, aux secteurs, aux localités et aux entreprises d’analyser attentivement la situation, les avantages et les inconvénients ; les causes, les leçons apprises dans le développement du tourisme dans le passé afin de prendre les meilleures mesures pour le développement du tourisme dans les temps à venir. Dans l'immédiat, il faut s'efforcer d’atteindre et même de dépasser l'objectif de 110 millions de touristes en 2023, dont 8 millions de visiteurs internationaux, et 650.000 milliards de dongs (27,3 milliards de dollars) de recettes touristiques.

Pham Minh Chinh a demandé aux délégués de proposer des politiques de développement des infrastructures ; de renforcer la promotion touristique ; de garantir l'hygiène environnementale, de développer la culture en association avec le tourisme ; de mobiliser les ressources pour le développement du tourisme ; de proposer des politiques de visas, de travail, de technologie... afin de créer une percée.



« La responsabilité d'un développement touristique rapide et durable incombe à l'ensemble du système politique, au gouvernement, aux ministères, aux secteurs, aux localités, à la population et aux entreprises. Ce n'est la responsabilité de personne", a estimé le Premier ministre.



En 2022, le nombre de visiteurs nationaux a atteint 101,3 million, en hausse de 150 % par rapport à l'objectif fixé de 60 millions, dépassant largement les 85 millions enregistrés en 2019. Le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 3,5 millions, en baisse de 80 % par rapport à la même période de 2019, atteignant 70% du plan annuel. -VNA

