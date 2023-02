Photo : VNA



Quang Ninh (VNA) - La Conférence nationale pour faire le bilan les activités des Conseils populaires des villes et provinces du ressort central en 2022 et mettre en œuvre le plan de travail pour 2023 a eu lieu le 21 février à Hanoï, avec la participation des conseils populaires des 63 villes et provinces.Il s'agit de la deuxième conférence sur la synthèse des activités du Conseil populaire au cours des deux premières années de la 15e Assemblée nationale, organisée par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.S'exprimant lors de la conférence, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a salué les efforts, les innovations et les résultats exceptionnels obtenus en 2022 par les Conseils populaires des villes et provinces du ressort central.Il a estimé qu'en 2022, malgré de nombreux difficultés et défis, le pays a mis en œuvre avec succès les objectifs et les tâches avec des résultats assez intégraux. En particulier, plusieurs localités ont connu une croissance impressionnante, à savoir Ho Chi Minh-Ville, 9,03 % ; Hanoï, 8,89 %, Hai Phong,12,32 %…Il a affirmé les organes élus jouaient un rôle très important dans ces réalisations. L'Assemblée nationale, le Comité permanente de l'Assemblée nationale, les Commissions de l'Assemblée nationale et les Conseils populaires à tous les niveaux se sont efforcés d’améliorer la qualité et l'efficacité de leurs opérations en matière de travail législatif, de contrôle et de prise de décision sur des questions importantes du pays. Ils se sont concentrés sur le perfectionnement de l'institution de développement, ont mis en œuvre de percées stratégiques, contribuant à régler les difficultés et obstacles, à créer de nouvelles motivations pour promouvoir le redressement et le développement socio-économique. Selon le président de l'Assemblée nationale, "nous avons innové de manière assez globale dans tous les aspects et nos travaux sont devenus de plus en plus substantiels et efficaces".Concernant la mission en 2023, Vuong Dinh Hue a souligné que les Conseils populaires devaient jouer un rôle important dans la rénovation de la gouvernance locale vers la modernité, l'efficacité, l'efficience ; assurer la primauté de la Constitution et de la loi. Il a demandé de tirer progressivement des expériences pour améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer les responsabilités des Conseils populaires des villes du ressort central.En particulier, en 2023, l'Assemblée nationale et le Conseil populaire procéderont à un vote de confiance pour les postes élus ou approuvés par l'Assemblée nationale ou les Conseils populaires. Il s’agit d’une fois unique pour obtenir un vote de confiance durant ce mandat de l’Assemblée nationale, a-t-il souligné.Il a également suggéré que les Conseils populaires organisent bien la mise en œuvre du règlement n° 96-QD/TW, les documents de l'Assemblée nationale et du Comité permanent de l'Assemblée nationale, avec l’accent mis sur un vote de confiance, ce pour élaborer des plans et prendre des solutions spécifiques et réalisables. - VNA