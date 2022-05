Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence internationale virtuelle sur l’agriculture hautement efficiente a débuté le 8 mai avec la participation d'officiels, de représentants de ministères et de secteurs du Vietnam et d'entreprises opérant dans les secteurs de l’agriculture et des technologies, des experts vietnamiens à l’étranger.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a informé que le Premier ministre vietnamien avait publié la Stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

De son côté, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Tran Quoc Phuong a apprécié les activités de connexion concrètes et substantielles entre experts, gestionnaires et entreprises afin de promouvoir la coopération, de partager des connaissances et d'élargir les opportunités commerciales dans le domaine de l'agriculture, en particulier l'agriculture intelligente.

Le vice-ministre Tran Quoc Phuong a affirmé que ces derniers temps, son ministère a activement promu les activités de connexion par le biais du Réseau du Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) dans de nombreux pays du monde afin de créer un forum d'échange sur les pratiques de développement agricole, l’application des technologies et innovations des pays avancés dans les activités agricoles. Il a également souligné la nécessité de renforcer la participation d'experts nationaux et internationaux pour soutenir directement les entreprises à améliorer la valeur ajoutée et la qualité de leurs produits.

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a déclaré qu’avec une coopération efficace dans l’agriculture, le Vietnam peut se renseigner et recevoir de transferts de technologies de l'Australie pour développer une agriculture hautement efficiente à l'avenir.

Dans le cadre de cette conférence, des experts et représentants d'entreprises ont présenté des projets de recherche scientifique avancée dans le domaine de l'agriculture efficiente. Selon les prévisions, après le programme de travail du 8 mai, d’autres sessions de discussion approfondie sur l’agriculture efficiente se poursuivront le 22 mai.

La conférence internationale sur l’agriculture hautement efficiente 2022 fait partie de la série du programme des conférences de ce genre sur l'agriculture intelligente 2021-2022 organisées par le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, du Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) et du Réseau d’innovation Vietnam-Australie (NIC AU) et le Réseau de NIC en Europe, en République de Corée, au Japon, à Taïwan (Chine).

Cet événement vise à soutenir la fourniture d'informations aux entreprises vietnamienne sur les nouvelles technologies dans le secteur agricole des pays développés, permettant ainsi aux localités du pays de rechercher des solutions pour améliorer la productivité des cultures destinées à l’exportation. -VNA