L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Ton Sinh Thanh (centre), lors de la conférence internationale « L'ordre de sécurité émergent en Indo-Pacifique : questions et défis ». Photo: VNA



New Delhi (VNA) – Lors de la conférence internationale « L'ordre de sécurité émergent en Indo-Pacifique : questions et défis », l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Ton Sinh Thanh, a affirmé le rôle particulièrement important de l’Indo-Pacifique en général et de la Mer Orientale en particulier, pour le Vietnam.

Cet évènement a été organisé les 14 et 15 juillet à New Delhi par US Studies Programme du Centre d'études canadiennes, américaines et latino-américaines revelant de l’Université Jawaharlal Nehru, et l’Institut d’études indopacifiques Kalinga (KIIPS).

Ton Sinh Thanh a analysé les changements rapides et complexes dans le monde et la région, les défis de plus en plus graves pour la paix, la stabilité, le développement, la sécurité maritime en Indo-Pacifique, ainsi que la situation actuelle en Mer Orientale.

Selon lui, les opérations de remblaiement, de construction d'îles artificielles et la militarisation en Mer Orientale menacent non seulement la souveraineté des pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi la liberté de navigation et de survol et les activités commerciales des pays hors de cette région.

Avec une côte de plus de 3.260 km, le Vietnam a une zone économique exclusive de plus d’un million de km2 conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982). La Mer Orientale joue un rôle important pour la sécurité nationale et le développement de l’économie vietnamienne.

L'Indo-Pacifique a aussi un rôle important pour le Vietnam puisque la plupart de ses partenaires stratégiques et économiques importants se trouvent dans cette région. C’est pourquoi les défis pour la paix, la sécurité et le développement de la région sont aussi ceux du Vietnam.

Ton Sinh Thanh a rappelé un discours du président vietnamien Tran Dai Quang lors de sa visite en Inde en mars dernier, lequel a souligné la nécessité de partager une vision commune sur une région ouverte, basée sur le droit international, partageant des intérêts dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité.

« Les points de vue du Vietnam concernant la région Indo-Asie-Pacifique ont des convergences avec la vision de l'Inde sur l'Indo-Pacifique », a déclaré l’ambassadeur vietnamien, avant de souligner que les deux pays souhaitaient s’engager, sans s’affronter, dans le règlement des questions régionales.

La conférence comprenait des sessions de discussion sur divers sujets, dont défis et perspectives en Indo-Pacifique, des questions de sécurité. -VNA