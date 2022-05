Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Une conférence internationale sur l’agriculture intelligente s'est tenue en ligne, le 28 mai, réunissant des responsables et experts vietnamiens et étrangers.



Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Quôc Doanh, a souligné qu'avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 48,6 milliards de dollars en 2021, le Vietnam était l'un des plus gros exportateurs de produits agricoles du monde. De ce fait, l’application de hautes technologies dans l'agriculture est aujourd'hui un besoin urgent pour un développement durable de ce secteur.

"La 5e révolution industrielle est une opportunité pour le secteur agricole du Vietnam. Des millions d'agriculteurs vietnamiens auront accès à de nouvelles technologies, ce qui a permis d’améliorer la qualité de leurs produits ainsi que leur revenu. Il s’agit là d’un objectif de développement durable de l’agriculture vietnamienne dans l’avenir", a-t-il souligné.- VOV/VNA