Dang Huy Hau, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Ninh, lors de la conférence internationale sur la transformation numérique et les villes intelligentes. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – « Transformation numérique vers les villes intelligentes » était le thème d’une conférence internationale sur la transformation numérique et les villes intelligentes qui a eu lieu le 20 novembre dans la ville de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh.

Cet évènement a réuni près de 500 délégués venus de 11 villes, provinces vietnamiennes et de 16 organisations membres de l'Alliance Asie-Pacifique pour les technologies de l'information et de la communication (APICTA).

« Les autorités de Quang Ninh accordent une attention particulière à l’accélération du développement des sciences et technologies ainsi qu’à l’application des technologies de l’information, les considérant comme un fondement important et un moyen en vue d’une croissance rapide et durable de la province », a déclaré Dang Huy Hau, vice-président permanent du Comité populaire provincial.

Cette année, Quang Ninh se classe au 3e rang national en termes d’indice d’application des technologies de l’information et de la communication (ICT Index). En 2018, la province a remporté un prix de l’Organisation de l'industrie informatique d'Asie-Océanie (ASOCIO) pour ses réalisations en matière d’édification de l’e-gouvernance.

Nguyen Trung Chinh, vice-président de l’Association des logiciels et des services de technologies de l'information (VINASA), a également souligné la nécessité de l’édification et l’exploitation au niveau national des villes intelligentes, notamment dans le contexte de la 4e révolution industrielle.

Cette conférence internationale à Quang Ninh comprenait deux séminaires sur l’application de la transformation numérique dans la construction des villes intelligentes et sur la transformation numérique vers un gouvernement numérique. -VNA