Vinh Long (VNA) - Une conférence internationale sur le thème "Valeurs du socialisme" a eu lieu le 3 novembre à Vinh Long, sous le patronage de l'Institut de philosophie relevant de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, en collaboration avec la Fondation Rosa Luxemburg.Le Dr Dang Xuan Thanh, vice-président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, a souligné que depuis l'apparition de la Russie soviétique, le premier État socialiste du monde, jusqu'à aujourd'hui, le socialisme a une histoire de plus de 100 ans. Au cours de cette période, le mouvement socialiste a connu des hauts et des bas. Cependant, une chose est certaine, le mouvement socialiste a apporté et continue d'apporter de nombreuses contributions précieuses à l'histoire du développement humain, au progrès social de l'humanité.Sur la base du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, le Vietnam insiste sur la voie de la construction et du développement du pays dans la direction du socialisme. Avec les grandes aspirations et la force de tout le Parti et du peuple, le Vietnam fait des efforts pour construire, réaliser et protéger les bonnes valeurs du socialisme.Lors de la conférence, les délégués se sont concentrés sur la discussion de questions telles que les approches du socialisme en tant que système de valeurs; les valeurs fondamentales du socialisme dont la richesse, la justice, l'égalité, la démocratie, la liberté...; la relation entre les valeurs socialistes et les valeurs nationales; la valeur du socialisme dans le processus de construction du socialisme au Vietnam aujourd'hui et à l'avenir. - VNA