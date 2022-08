Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) préside la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence du Premier ministre avec le milieu des affaires a débuté le 11 août au matin, sous le thème “Adaptation proactive, reprise rapide et développement durable”.



Les Comités populaires des 63 provinces et villes relevant du ressort central y participent par visioconférence.



La conférence a pour objet d’évaluer les influences de la situation mondiale sur les activités des entreprises, de recueillir leurs idées et avis, ainsi que d’avancer des solutions pour contribuer à promouvoir la reprise et le développement socio-économiques durables.