Des représentants sud-coréens lors de la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 10e conférence des ministres des Transports de l’ASEAN et de la République de Corée a eu lieu le 15 novembre à Hanoï. Lors de cet événement inscrit dans le cadre de la 25e conférence des ministres des Transports de l’ASEAN (ATM), les participants ont convenu de renforcer les liens entre les deux parties dans ce secteur.



A cette occasion, les ministres des Transports de l’ASEAN ont remercié le gouvernement sud-coréen pour ses aides dans de nombreux projets dans le cadre du Plan sur la coopération ASEAN – République de Corée dans les transports pour la période 2018-2020. Ces projets concernant notamment la formation de ressources humaines et le partage de technologies contribuent au développement des transports dans la région de l’ASEAN, ainsi qu’à la coopération entre le bloc régional et d’autres pays.



Lors de la conférence, les ministres de l’ASEAN et de la République de Corée ont écouté des rapports sur les projets communs, notamment les résultats des négociations entre les deux parties sur un accord de l’aviation ASEAN – République de Corée.



La République de Corée est un partenaire important de l’ASEAN. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 160 milliards de dollars en 2018. Cette année, les deux parties fêtent le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations de dialogue. -VNA